Premio a quattro cani piacentini: soccorse decine di persone

Hanno soccorso decine di persone in difficoltà e salvato una famiglia dall’incendio che stava per devastare la loro casa. Si chiamano Dirk, Tom, Raja e Yurj e sono quattro cani. Cani speciali di proprietà rispettivamente del castellano Alfio Rabeschi, il primo, e della famiglia Abbate di Caorso, i restanti tre. Tutti sono stati premiati durante la cinquantanovesima edizione del Premio fedeltà del cane che a Camogli, in Liguria, ha tenuto banco in occasione dei festeggiamenti in omaggio a San Rocco.

L’articolo su Libertà