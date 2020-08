Piazzale Genova, in frantumi il vetro della teca del defibrillatore

E’ stato danneggiato nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto lo sportellino che protegge il defibrillatore collocato a barriera Genova, in prossimità del liceo Respighi. Il dispositivo è ancora all’interno della sua rossa custodia, e forse non ha registrato danni. Ignote le cause della rottura: forse un atto vandalico, o semplicemente un urto che ha mandato in frantumi il vetro.

