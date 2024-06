Malore mentre visita una parente all’ospedale, anziano salvato con il defibrillatore

Era in ospedale in realtà per una visita ad una parente ricoverata nel reparto di Medicina del blocco A di Fiorenzuola, ma è stato colpito da infarto e salvato con il defibrillatore dal personale medico e infermieristico dell’unità operativa, intervenuto appena in tempo. Vittima dell’arresto cardiaco un uomo di 79 anni che si trovava appunto in visita a una paziente ricoverata proveniente da Milano.

intervento immediato

Erano le 7.30 di venerdì 28 giugno e l’anziano ha avuto un’improvvisa perdita di coscienza. Il personale infermieristico e medico è intervenuto prontamente, sono state eseguite le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è stato applicato precocemente il defibrillatore automatico, che è intervenuto ed ha permesso un ripristino immediato del normale ritmo cardiaco e una rapida ripresa dello stato di coscienza. All’arrivo del personale del 118 il soggetto era vigile, in condizioni stabili. È stato quindi trasportato a Piacenza in unità coronarica dove ha proseguito gli accertamenti e le cure.

Ad intervenire erano state le infermiere Arianna Ramoni, Simona Callegari, Valentina Anelli col medico Walter Guccione. L’’unità operativa di Medicina guidata dal primario dottor Luca Zanlari è inoltre composta da Giorgia Sabatelli, Marco Serio, Ilenia Buscemi, Carla Sforza Visconti, Ilaria Freghieri.

Il reparto di medicina si trova al secondo piano del blocco A. Al piano terra non c’è più il pronto soccorso, ma il Cau, 24 ore su 24 ma solo per casi non gravi. In caso di arresto cardiaco ogni paziente è centralizzato subito su Piacenza. Per chi avesse dolore toracico, la raccomandazione è di chiamare il 118 che manderà un’auto infermieristica dove si trova il paziente.