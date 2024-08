Solidarietà in quota, donato un defibrillatore per il passo della Cappelletta

Un defibrillatore è arrivato in Alta Valnure ed in particolare al passo della Cappelletta nel comune di Farini. E’ stato posizionato all’esterno dell’albergo-bar Il Passo, un punto di passaggio per gli escursionisti, ma anche per gli abitanti del posto e delle località vicine. La rete di cardio-protezione della nostra provincia si amplia quindi e questa volta il merito è della sensibilità e generosità del 40enne Enrico Lattinelli della vicina Pradovera. Nel suo paese è già presente un defibrillatore e ha così pensato a Cappelletta, che era sguarnita.

Domenica 4 agosto lo strumento salvavita è stato inaugurato con taglio del nastro – l’onore è stato lasciato a Enrico Lattinelli – e una benedizione da parte del diacono don Luca Pagano, insieme al sindaco di Farini Marco Paganelli e del consigliere di Progetto Vita, Ernesto Grillo. Quest’ultimo ha informato che si tratta di uno strumento di ultima generazione e tutti saranno in grado di utilizzarlo anche senza particolari competenze, ma Progetto Vita salirà a Cappelletta per tenere una lezione aperta a tutti per far comprendere meglio l’utilità e l’utilizzo. In 26 anni di Progetto Vita sono state salvate, grazie al defibrillatori ad accesso pubblico, oltre 165 persone che avevano avuto un arresto cardiaco.

Dal sindaco Paganelli il ringraziamento al donatore e ai titolari dell’albergo-bar Il Passo che si sono presi l’impegno di mantenere operativo il Dae.

L’iniziativa è stata inserita nella tradizionale giornata di festa che da tempi lontani viene organizzata la prima domenica di agosto, con la celebrazione alla cappelletta dedicata alla Madonna del Carmelo, la processione lungo il paese e momenti di convivialità fino a sera.