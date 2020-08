Ancora una persona in difficoltà in Trebbia e salvata in extremis. IL VIDEO

Ancora una persona che ha rischiato la vita in seguito a un bagno in Trebbia . È accaduto oggi, domenica 23 agosto, lungo il fiume sul territorio comunale di Bobbio. Una persona è stata estratta dalle acque del Trebbia, in località Buffalora, mentre si trovava in grave difficoltà probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 che stanno operando le manovre salvavita. Intervento anche del 118 di Pavullo con il servizio di elisoccorso, dei vigili del fuoco, delle guardie ittici-ambientali e dei carabinieri. L’uomo, dopo la grande paura iniziale, si è ripreso ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza: non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà