Il Covid torna a fare la voce grossa: 127 nuovi contagiati in regione, 15 a Piacenza

Anche ieri, domenica 23 agosto, è arrivata la conferma. La crescita dei numeri riferiti ai nuovi contagi da Covid-19 è in costante crescita anche nel territorio piacentino. Con i 15 nuovi casi fatti registrare e segnalati dal sempre più corposo bollettino regionale, il nostro territorio conta ora su 4.743 persone che sono entrate in contatto con il Coronavirus. Di queste 15, quattro riguardano personale e ospiti di case di residenza per anziani. Tre sono invece coloro che sono stati contagiati dopo una vacanza all’estero e uno dopo un soggiorno in Sardegna. Quattro nuovi positivi sono emersi dai test sierologici cui si erano sottoposti in via volontari; due sono stati individuati al momento dell’ingresso in pronto soccorso, all’ospedale di Piacenza, mentre un caso è riconducibile a un focolaio già noto cui facevano parte giovani di ritorno da una vacanza sulla riviera romagnola. Dunque situazione che implica un livello di attenzione sempre maggiore, come del resto sta avvenendo in tutta la regione. Sempre ieri, nel Ravennate si è registrato un decesso, mentre i nuovi casi complessivi dell’Emilia Romagna sono stati 127.

