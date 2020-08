A Piacenza anche oggi 18 nuovi contagiati: 5 trovati negli ospizi, sette di rientro dai viaggi

Come nella giornata di ieri, anche oggi si sono registrati 18 nuovi contagi da Covid nella nostra provincia, a conferma del fatto che la curva epidemiologica sia in lieve risalita anche nella nostra provincia.

Sui 18 nuovi positivi, cinque sono stati individuati da controlli su operatori e ospiti di Case residenze anziani (Cra), quattro di rientro dall’estero (2 dalla Romania, 1 dall’India, 1 dalla Bielorussia) e tre di rientro dalla Sardegna, poi quattro da tamponi pre-ricovero ospedaliero per altre patologie e per sintomi, unoiproveniente da un Centro per richiedenti asilo (Sprar) e uno per contatto di casi già noti.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.696 casi di positività, 149 in più rispetto a ieri.

L’età media dei nuovi positivi oggi è di poco inferiore ai 35 anni.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (23), Ravenna (20), poi a Cesena (20) e in quella di Piacenza (18).

I tamponi effettuati ieri sono stati 10.087, per un totale di 884.399. A questi si aggiungono anche 2.419 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.769 (148 in più di quelli registrati ieri). Non si registrano decessi.

Le persone complessivamente guarite sono 24.468 (+1 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.797 a Piacenza (+18, di cui 8 sintomatici), 3.922 a Parma (+13, di cui 4 sintomatici), 5.366 a Reggio Emilia (+10, di cui 8 sintomatici), 4.378 a Modena (+13, di cui 5 sintomatici), 5.647 a Bologna (+ 23, di cui 13 sintomatici), 491 casi a Imola (+6, di cui 2 sintomatici), 1.218 a Ferrara (+3, di cui 1 sintomatico), 1.397 a Ravenna (+ 20 casi, di cui 7 sintomatici), 1.116 a Forlì (+12, di cui 5 sintomatici), 945 a Cesena (+20 di cui 13 sintomatici ) e 2.419 a Rimini (+11 di cui 5 sintomatici)