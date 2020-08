Bimbi volenterosi ripuliscono Piozzano dai rifiuti abbandonati

Durante le loro passeggiate tra le colline dell’alta Valluretta, nel comune di Piozzano, continuavano ad imbattersi in bottiglie di plastica, lattine, vetri abbandonati in mezzo ai campi. Non ci hanno pensato due volte e, dando un esempio di senso civico sconosciuto a tanti adulti, hanno pensato di rimboccarsi le maniche. Alessia, Luka, Gaian di 12 anni e la piccola Chiara di soli sette anni, guidati da Stefania e Lucrezia, hanno così ripulito tutto un tratto di strada in località San Nazzaro di Piozzano. Il loro prezioso servizio a favore dell’ambiente ha portato a riempire un sacco contenente rifiuti di ogni tipo.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA