Piozzano, la biblioteca ospita il magistrato Cardello: indagò sulla strage di Capaci

Sabato 23 febbraio alle 20.30 la biblioteca comunale di Piozzano ospita il magistrato Fausto Cardella. Cardella ha iniziato la carriera in magistratura come sostituto procuratore, poi giudice al tribunale di Spoleto, poi procuratore della Repubblica. Nominato consigliere della Corte Suprema di Cassazione, ha scritto la sentenza con la quale è stata confermata la condanna del terzo autore della strage di Bologna. Applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nel novembre del 1992 ha partecipato alle indagini sulle stragi di via D’Amelio e di Capaci. Parlerà della sua esperienza e di come la mafia si è evoluta nel corso dei decenni.