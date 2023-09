Sport, prevenzione e check up gratuiti: il 10 settembre torna la “Longevity Run”

Domenica 10 settembre, dalle 10.00 alle 17.00, torna a San Gabriele di Piozzano la “Longevity Run” e cioè la giornata dedicata alla prevenzione. L’area antistante la chiesa si trasformerà in un villaggio dello sport e della salute. Gli organizzatori, Policlinico Gemelli di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l’amministrazione comunale, numerosi sponsor e realtà locali, hanno pensato a diversi momenti.

Si tratta del quinto e penultimo appuntamento dell’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo, manifestazione di grande successo condotta su tutto il territorio nazionale, basti pensare alle prestazioni sanitarie – più di mille – offerte gratuitamente dai medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli nella precedente tappa di Ovindoli, in Abruzzo. Check up che hanno riguardato la misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione della glicemia e del colesterolo, il calcolo dell’indice di massa corporea e la valutazione antropometrica e dei corretti stili di vita.

I medici sono coordinati dal professor Francesco Landi, ordinario di Medicina interna all’Università Cattolica e direttore del dipartimento Scienze dell’invecchiamento ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli. “Sport, prevenzione e natura sono strettamente collegati tra di loro” spiega il professor Landi. “La Longevity Run è un progetto nato nel 2018 a Roma per celebrare la centralità dello sport come elemento indispensabile per restare in buona salute e come forma di prevenzione per una longevità attiva. La natura gioca un ruolo fondamentale nello sport. Praticare attività fisica all’aperto e nel verde migliora infatti il benessere di corpo, mente e spirito”.

Nel Villaggio della prevenzione, per ciascun partecipante alla Longevity Run, gli specialisti del Gemelli valuteranno gratuitamente i principali fattori di rischio cardiovascolari quali il fumo, l’attività fisica, le abitudini alimentari. Verranno inoltre eseguite valutazioni dirette come la misurazione di peso e altezza con il calcolo dell’indice di massa corporea, la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo.

Dopo San Gabriele di Piozzano, la Longevity Run Summer Edition farà tappa a Forte dei Marmi, il 23 e 24 settembre.

