Gola Gola Festival, confermata l’edizione 2020: si terrà il 5 e 6 settembre

Si terrà il 5 e 6 settembre la nuova edizione del Gola Gola Festival. La rassegna di cultura enogastronomica tornerà in una versione anti-Covid incentrata su incontri, degustazioni e presentazioni di libri, senza stand all’aperto come l’anno scorso. “Abbiamo deciso di optare per un programma di convegnistica e incontri a tema con posti assegnati, distanziamento e utilizzo delle mascherine – dichiara il sindaco Patrizia Barbieri – Questa formula coniuga da un lato la tutela della salute con il significato e le finalità della manifestazione, che è quella di vetrina del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche”.

A essere coinvolte, tra palazzo Gotico e l’Auditorium Sant’Ilario, saranno personalità della cultura a trecentosessanta gradi, chiamate a discutere di temi di grande attualità come la sostenibilità e l’impatto dei comportamenti alimentari sull’ambiente, di storia della tradizione culinaria e di libri inerenti all’argomento centrale della rassegna. Laboratori per bambini, visite guidate per le cupole e aperitivi a numero chiuso in location straordinarie vanno inoltre ad arricchire un cartellone che concede ampio spazio ai più piccoli e agli eventi collaterali.