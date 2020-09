Covid: undici nuovi casi a Piacenza, nessun decesso in Regione. Età media dei contagiati 39 anni

Undici nuovi casi di positività (di cui 2 sintomatici) al Covid-19 nel Piacentino. Di questi 8 sono di rientro dall’estero (6 dalla Romania, 1 dalla Francia, 1 dalla Costa d’Avorio), 1 dalla Sardegna, 1 è un contatto stretto di caso già noto e 1 individuato grazie ai controlli sulle categorie più a rischio.

Sono i nuovi dati giornalieri del bollettino sanitario emesso dalla Regione Emilia Romagna, nella quale dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 32.246 casi di positività (118 in più rispetto a ieri), di cui 68 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA – Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Modena (24), Bologna (18) e Ferrara (13), a Forlì (13) e in quelle di Ravenna (11), Piacenza (11) e Parma (10).

TAMPONI E TEST – I tamponi effettuati ieri sono 10.243, per un totale di 932.435. A questi si aggiungono anche 1.338 test sierologici.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.185 (82 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.066 (+77 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (+1 rispetto a ieri) mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 108 (4 in più rispetto a ieri).

GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.598 (+36 rispetto a ieri): 25 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.573 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.