Spaventoso frontale tra due auto in tangenziale: due feriti, uno è gravissimo

Due feriti, di cui uno gravissimo: è il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, a Pontenure. Stando a una prima ricostruzione due auto con a bordo quattro uomini (due per ogni vettura), per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente all’imbocco della tangenziale.

L’impatto, avvenuto a circa 150 metri dall’incrocio per Muradello, è stato tremendo: uno dei due conducenti ha rimediato ferite molto gravi. Sul posto sono intervenute la Croce rossa di Roveleto e la Croce bianca di Piacenza con due mezzi, oltre all’autoinfermieristica di Roveleto, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.