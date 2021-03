Spaventoso frontale lungo la provinciale per Cortemaggiore: tre feriti

E’ di tre feriti (una coppia e una persona che viaggiava da sola) il bilancio del violento incidente frontale avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 19 marzo, lungo la strada provinciale di Cortemaggiore.

Stando a una prima ricostruzione, due auto provenienti da direzioni opposte sono entrate in collisione in prossimità di una semicurva all’altezza di Muradello: l’impatto è stato tremendo, tanto da scaraventare sopra il guardrail uno dei due veicoli. Sul posto, oltre alla Pubblica assistenza di Monticelli, alla pubblica assistenza di Cortemaggiore e al 118 di Roveleto, anche l’elisoccorso proveniente da Parma. I vigili del fuoco di Piacenza sono ancora intenti ad estrarre i feriti dalle lamiere per poi affidarli alle cure dei sanitari.