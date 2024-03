Incidente in A21, auto contro guardrail e traffico in tilt: soccorsi in azione

Traffico in tilt e soccorritori in azione per un incidente avvenuto verso le 9.00 di oggi, mercoledì 27 marzo, lungo l’autostrada A21 all’altezza di Rottofreno. Un’auto è finita contro il guardrail della carreggiata mentre stava viaggiando in direzione Brescia.

Vigili del fuoco e 118 in azione

A causa dell’incidente traffico paralizzato tra Castel San Giovanni e il casello di Piacenza Ovest. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.