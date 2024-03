Scontro frontale tra due auto in via Diete di Roncaglia: donna ferita

Incidente stradale in via Diete di Roncaglia, a Piacenza, all’altezza dell’incrocio con via Finarda. Nel pomeriggio del 31 marzo si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Ancora da chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, la Croce Bianca e la polizia locale. Una donna sarebbe rimasta leggermente ferita.