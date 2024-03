Pontenure, la sagra dell’asparago conquista il marchio “di qualità”

La sagra dell’asparago piacentino di Pontenure ha conquistato il marchio “sagra di qualità” istituito dall’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia). Il riconoscimento identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. L’istituzione del marchio “sagra di qualità” punta alla valorizzazione dei prodotti tipici (doc, dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali), e alla promozione della cucina tradizionale e contadina.

Nei giorni scorsi alla Sala Koch del Senato a Roma si è svolta la cerimonia di consegna presentata Adriana Volpe e Beppe Convertini. “Questo è un premio molto importante: siamo alla quinta edizione. Con quest’anno siamo a cento nuove sagre riconosciute in tutta Italia e questo è il senso della comunità che vuole mettere in mostra il meglio delle proprie produzioni e della propria realtà economica” ha sottolineato il presidente Unpli Antonino La Spina.

Emilia Romagna – La regione Emilia-Romagna ha ottenuto la certificazione di “sagra di qualità” per otto manifestazioni, tra sagre ed eventi di qualità, questi ultimi introdotto per la prima volta quest’anno, destinato alle Pro Loco che si sono distinte per l’organizzazione, la partecipazione e l’attrattività generata. Queste otto manifestazioni si vanno ad aggiungere alle già riconosciute sagra della Zucca e del Cappellaccio Ferrarese di San Carlo (FE), alla sagra della Cotoletta Mirabellese di Mirabello (FE), e alla Festa d’la chisola di Borgonovo Val Tidone (PC).

Sagre di qualità Emilia Romagna:

Pesche in festa – Pro Loco San Marten (FC)

Festa della castagna – Pro Loco Marola (RE)

Fiera delle pere – Pro Loco Renazzo (FE)

Sagra del cicciolo “Grasol” – Pro Loco Montiano (FC)

Sagra dell’asparago piacentino – Pro Loco Pontenure (PC)

Sagra del riso – Pro Loco Jolanda di Savoia Le Venezie (FE)

Eventi di Qualità Emilia Romagna:

Samhain Capodanno celtico/Halloween – Pro Loco Riolo Terme (RA)

Festa d’estate – Pro Loco Serravalle Insieme (FE)