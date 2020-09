Aumento dei contagi a Piacenza negli ultimi 15 giorni, Ausl in allerta. “Nel 42% dei casi persone che rientrano dai viaggi”

Il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino ha fatto il punto della situazione epidemiologica nel nostro territorio in relazione alla pandemia da Covid.

LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DI PIACENZA E PROVINCIA



I numeri parlano chiaro: anche a Piacenza, nelle ultime settimane, i contagi sono aumentati. “Dati in crescita, non esponenziale, ma costante: non voglio definire la situazione preoccupante, ma ci mette in situazione di massima allerta”, ha detto Baldino, evidenziando i 106 positivi nelle sole ultime due settimane di agosto. “Il virus continua a circolare – ha aggiunto – occorre quindi la massima attenzione”.

I tamponi refertati sono in media 5.000 a settimana con una percentuale di positivi che è passata dallo 0,5% di giugno e luglio, all’1% di agosto, che è comunque sotto la media nazionale.

Degli ultimi 106 casi, 37 erano soggetti sintomatici e 69 asintomatici, 40 dei quali con carica virale bassa. Nel 42% dei casi si è trattato di persone di rientro dalle vacanze (in particolare Sardegna) o dall’estero. La fascia di età più colpita nelle ultime due settimane va dai 18 ai 40 anni.

“Non ci sono più pazienti che si presentano con sintomi Covid in Pronto soccorso – ha chiarito Baldino – e non abbiamo più ricoverati in Terapia intensiva, dove nei mesi più duri avevamo avuto un picco di 152 persone”.

Il drammatico conto ufficiale dei decessi a Piacenza e di piacentini (anche ricoverati altrove) è di 988 persone.