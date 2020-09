Litigi, schiamazzi e orari violati: chiuso per tre giorni bar di via Colombo

Duecento persone sono state controllate tra giovedì e venerdì notte a Piacenza nell’ambito di servizi di controllo del territorio che hanno visto impegnati gli agenti di polizia con gli uomini del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, la guardia di finanza e la polizia locale con le unità cinofile.

In seguito ai controlli, nella mattinata di oggi, sabato 5 settembre, è stato chiuso per tre giorni un bar di via Colombo a Piacenza a in base all’articolo 100 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza. La questura ha predisposto la chiusura temporanea in seguito a cinque episodi che si sono verificati nel mese di agosto. L’ultimo è il più grave ed è avvenuto il 30 agosto, si è trattato di una lite tra due uomini iniziata all’interno del locale e culminata in strada con il ferimento con un coltello di uno dei coinvolti. In precedenza erano stati segnalati schiamazzi, presenza di numerose persone e violazione degli orari di chiusura.