Piozzano, voucher per le famiglie in crisi: budget da 30mila euro

A Piozzano ci sono a disposizione 30mila euro per le famiglie che, a causa del Covid, fanno fatica a pagare le tasse universitarie per i propri figli, oppure ad acquistare materiale informatico e pagare le bollette della tassa sui rifiuti o l’affitto. Il Comune ha pubblicato un avviso tramite cui informa i piozzanesi che possono chiedere un aiuto in tempi rapidi. Si va da un minimo di cinquecento euro per chi vive solo a un massimo di 1.180 euro per le famiglie con quattro componenti aumentabile di cento euro ogni persona in più.

