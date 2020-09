Galleria Ricci Oddi, al via i lavori per l’impianto di climatizzazione

Partiranno nei prossimi giorni e termineranno nel gennaio 2021 i lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento della Galleria Ricci Oddi di Piacenza. A farlo sapere è il presidente del cda Massimo Ferrari in una nota. “Il progetto esecutivo previsto ha studiato una modalità di attuazione che permetterà alla Galleria di rimanere aperta secondo gli orari ordinari riducendo al minimo i disagi dovuti ai lavori”.

La nota spiega che il progetto prevede “un innovativo impianto di climatizzazione estate-inverno con pompa di calore e rinnovo aria idoneo per garantire la conservazione delle opere e la salubrità degli ambienti anche alla luce della epidemia Covid 19”.

Il progetto presentato dallo studio dell’ingegner Paolo Milani di Piacenza è stato finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano mentre il contributo per la realizzazione dell’impianto arriva dal Comune di Piacenza.

Il 7 settembre 2020 il cda della Galleria Ricci Oddi ha approvato l’esito della procedura negoziata, con formale aggiudicazione dell’appalto alla ditta “Idrotermica Perotti” di Piacenza”.