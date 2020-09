Assistenza e salvataggio: unità cinofile piacentine protagoniste a Reggio

Dimostrazioni pratiche di salvataggio e attività assistite per il sociale: alla sesta edizione della rassegna “My Petaly Pets”, evento dedicato agli animali domestici a quattro zampe e ai loro proprietari (che si è svolto lo scorso weekend a Reggio Emilia), hanno preso parte anche due unità cinofile in formazione e quattro già operative appartenenti al comitato piacentino della Croce Rossa. Un appuntamento capace di riunire esperti e associazioni impegnate nella sensibilizzazione e tutela del mondo animale.

Per quanto riguarda le unità piacentine, è già da qualche anno che le volontarie e i volontari del gruppo cinofilo sono impegnati – oltre che in attività di ricerca e salvataggio – anche in interventi sociali finalizzati a migliorare la salute psico-fisica, psichico-emozionale e il benessere delle persone vulnerabili, quali anziani soli, utenti di centri geriatrici, bambini con esigenze speciali.

La giornata si è conclusa con un’esercitazione di calata in corda doppia su parete verticale, simulando operazioni di ricerca in ambienti impervi. La calata riflette la perfetta sintonia e fiducia tra cane e conduttore, condizione imprescindibile per rendere un’operazione di ricerca efficace ed efficiente, consentendo di salvare una vita.