Vivere e lavorare in America, il manuale di due piacentini: “Non è facile”

Come si cerca una casa in affitto negli Usa? Come funzionano le scuole americane e, ancora, posso avere il medico di famiglia?. Domande a cui risponde una guida, realizzata da due piacentini che, nel 2014, all’età di 50 anni, hanno mollato tutto per trasferirsi in Florida. Davide Calda ed Elena Gianformaggio, due viaggiatori incalliti, pensavano di conoscere proprio tutto della loro amata America, ma quando sono arrivati sul posto, si sono accorti che viverci era un’altra storia. “Usa solo andata” è il titolo del volume, disponibile per ora solo su Amazon, pensato come un piccolo “manuale delle istruzioni” per chi è in procinto di trasferirsi. Perché “assorbiamo la cultura degli Stati Uniti attraverso i film, i format televisivi, la musica, i libri; vestiamo brand americaio e mangiamo nei fast-food, oppure passiamo le vacanze viaggiando in lungo e largo tra New York e le Hawai, ma vivere gli Usa dal “di dentro” come cittadino è cosa assai diversa. “In questa guida abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze – spiega Davide – attraverso tutte le esperienze che abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando, nel settembre 2014, io e mia moglie Elena, con le nostre due eroiche gattine Alu e Juno, abbiamo preso il volo con un “one-way ticket”, arrivando in Florida con solo 7 valigie, un pò di dollari, zero conoscenze, qualche amicizia e molto entusiasmo”.

Elena spiega: “Vivere e lavorare a contatto con gli americani, condividendone la quotidianità, può rappresentare una grandissima opportunità per cambiare definitivamente la propria vita ed allargare i propri orizzonti mentali”. Il processo non è facile però e richiede una notevole capacità di adattamento. “Non tocchiamo in profondità tutti gli aspetti di ogni argomento e non vogliamo togilervi il divertimento di fare alcune scoperte da soli – raccontano i due piacentini (ora tornati provvisoriamente in Italia), ma siamo sicuri che molte pagine di questa guida potranno tornarvi utili per evitare, almeno ce lo auguriamo, errori, perdite di tempo e incomprensioni tipiche di si immerge in un nuovo mondo”.