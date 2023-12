“L’opera delle comparse”. Racconti e aneddoti degli anni 80 al Municipale

“L’opera delle comparse”. Il libro scritto a due mani da Davide Calda e Giuseppe Forlini che ripercorrono gli anni passati al teatro Municipale vestiti da armigeri, musici, soldati, preti e chi più ne ha, più ne metta. Un libro che parla di cultura, di teatro ma più di tutto racconta la nostra città attraverso i ricordi di un gruppo di comparse, un gruppo di amici.

“Ci siamo messi nel posto migliore per scrivere un libro, in trattoria, ed è venuto fuori uno spaccato fatto di storie e aneddoti divertenti di quello che era il teatro Municipale negli anni ottanta e novanta – le parole di Davide Calda -. Dietro le quinte per noi c’era un mondo di amicizie, goliardia, pane e salame e passione per la lirica”.