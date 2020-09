Trevozzo, la Provincia: “A breve la sistemazione della strada franata”

“L’intervento di sistemazione della strada provinciale 412 partirà a breve”. Lo fa sapere la Provincia di Piacenza, in replica ai disagi segnalati sul tratto tra Strà, Trevozzo e l’ingresso di Pianello: a novembre dello scorso anno un pezzo di strada era franato nel torrente Tidone e da allora si viaggia su una sola corsia.

“I lavori per il ripristino del corpo stradale – comunica l’ente di Corso Garibaldi – si sono resi necessari a seguito dei gravi effetti dell’alluvione del novembre 2019. La Provincia ha fatto quanto di propria competenza nel più breve tempo possibile a partire dalla richiesta di finanziamento alla Protezione civile regionale: l’intervento consiste infatti nella ricostruzione del corpo stradale e comporta la realizzazione di un’opera di sostegno in cemento armato. Una volta avuta la certezza (rallentata anche a causa del lockdown) del finanziamento di 200mila euro, in data 3 aprile la Provincia si è attivata per eseguire la progettazione: il progetto esecutivo è stato approvato il 29 giugno, e subito dopo è stata esperita la gara informale per l’affidamento dei lavori, conclusa il 3 agosto. I lavori per la ricostruzione del ciglio di valle sono stati formalmente consegnati alla ditta esecutrice il 31 agosto. L’inizio effettivo dell’intervento è atteso in breve tempo. Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza precisa che, date le caratteristiche della strada, fino ad oggi si è preferito il senso unico alternato a vista al fine di agevolare la fluidità della circolazione. Prima di decidere tale limitazione sono state valutate altre soluzioni alternative, ritenute però non percorribili per le caratteristiche del traffico e della strada stessa”.