Pranzo a base di funghi, per sei persone la domenica si chiude al pronto soccorso

Tempo di funghi ma anche quest’anno, come spesso accaduto in passato, la voglia di gustare i prelibati frutti del sottobosco è costata cara. In particolare a un gruppo di sei persone che ieri, domenica 20 settembre, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per una pesante intossicazione. Si tratta di un gruppetto composto da uomini e donne di età che va dai 16 ai 45 anni: tutti quanti, dopo aver ingerito pietanze a base di funghi raccolti da un fungaiolo e poi regalati ad amici, hanno riscontrato dissenteria e nausea tali da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino. Nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita.

