“Parliamo di funghi”: incontro pubblico il 20 novembre alla Sacra Famiglia

Un incontro pubblico dedicato ai funghi è stato organizzato dall’ispettorato micologico dell’Ausl di Piacenza. L’appuntamento è in programma lunedì 20 novembre alle 20.30 al salone dell’oratorio della parrocchia della Sacra Famiglia in via Montebello a Piacenza.

La partecipazione è gratuita ma è necessario inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 348 3112150.

E’ possibile portare all’incontro i funghi raccolti per determinarne la specie.