Ogni anno nel Piacentino si registrano in media quattro casi di intossicazione causata dai funghi, nel 2023 finora le segnalazioni sono state due. Nel nostro territorio spesso i casi non derivano dal consumo di funghi velenosi ma dall’eccessivo consumo di specie commestibili o dalla loro cattiva conservazione. Per evitare rischi è attivo l’ambulatorio micologico dell’Ausl di Piacenza, i cui esperti ogni anno rilasciano 100 certificazioni. Il team è formato da cinque ispettori micologici, il periodo di formazione dura due anni.

Da settembre a novembre, stagione dei funghi, l’ambulatorio micologico è attivo a Piacenza il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e a Fiorenzuola il giovedì dalle 9 alle 13. Un esperto è reperibile 24 ore su 24 per le emergenze.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI