A Piacenza la pioggia fa spuntare i funghi. “Ma attenzione perché non sono commestibili e non vanno raccolti”. Nella zona di viale Dante sono cresciuti dei pioppini, mentre nella piccola area verde di largo Morandi è apparso un cosiddetto “cerchio delle streghe”: si tratta di diversi funghi disposti a cerchio, funghi che per la precisione appartengono alla specie non commestibile dei Saproamanita vittadinii.

“Si tratta di una specie di amanita considerata rara dai testi di divulgazione micologica anche se si ripresenta costantemente ogni anno nei suoi luoghi tipici di fruttificazione – spiega il micologo Lorenzo Piazza – certo è insolito vedere questi esemplari in un contesto urbano, ma dopo le abbondanti piogge a cui stiamo assistendo, la crescita dei funghi risulta più diffusa anche in città”. Si tratta di funghi che non vanno né raccolti né consumati come tutti gli esemplari che crescano in un contesto urbano e dunque sottoposto a inquinamento, sporcizia o deiezioni animali.

Per qualsiasi dubbio comunque si ricorda alla cittadinanza che è possibile contattare i micologi dell’Ispettorato micologico che hanno sede nelle sedi dell’Ausl a Piacenza in Piazzale Milano 2 e a Fiorenzuola in via San Rocco 39.

