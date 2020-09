Riqualificazione stradale, al via l’intervento nei dintorni del tribunale

Al via stamattina (21 settembre) l’intervento di riasfaltatura di alcune vie nei dintorni del tribunale di Piacenza. La conclusione dell’intervento è prevista – salvo proroghe dovute alle condizioni atmosferiche – per la giornata di sabato 26 settembre. È stato istituito il divieto di circolazione nel tratto di via Giordano Bruno compreso tra via Roma e vicolo del Consiglio, nonché in vicolo del Pavone, via San Giuliano e via Daveri; dal provvedimento sono esclusi i soli residenti e coloro che debbano accedere ad autorimesse. Vale per tutti, invece, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata.

