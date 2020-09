Sbanda e si ribalta con l’auto, grave un anziano a Settima

E’ di una persona seriamente ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto dopo mezzogiorno sulla statale 45 all’altezza di Settima, nel comune di Gossolengo. L’auto procedeva verso Rivergaro quando, per cause da chiarire, ha sbandato sulla destra abbattendo un cartello stradale e ribaltandosi. Alla guida un 84enne, che nell’impatto ha riportato serie ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Sul posto era inizialmente intervenuta anche l’eliambulanza, che non si è poi resa necessaria. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale del’Unione bassa Val Trebbia e Luretta.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà