Condannato per furto aggravato e altri reati: 26enne finisce in carcere

Un 26enne, nato in Romania e residente a Fiorenzuola d’Arda, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri perché colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. Il giovane deve espiare 4 anni 2 mesi e 22 giorni di reclusione per furto aggravato – commesso nel maggio del 2015 in San Donato Milanese – e per altri episodi che hanno portato all’emissione di provvedimenti per cumulo di pene.

I militari del Nucleo investigativo lo hanno rintracciato e condotto al carcere delle Novate.