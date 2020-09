Coronavirus: sedici nuovi casi nel Piacentino, di cui la metà dall’estero. Un decesso in regione

Sono in aumento i nuovi casi di positività al Coronavirus nella provincia di Piacenza. Sedici quelli registrati oggi, di cui due sintomatici, che portano il bilancio complessivo a 5.004 contagiati nel nostro territorio, dall’inizio dell’epidemia. Otto casi sono riconducibili a rientri dall’estero (cinque dalla Romania e gli altri da Albania, Egitto e Marocco), due a seguito di controlli su cittadini stranieri richiedenti asilo, uno per contatto di focolaio preesistente, tre per tamponi in accesso al pronto soccorso, uno per sintomatologia, uno per screening sul luogo di lavoro.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.833 casi di positività, 122 in più rispetto a ieri, di cui 62 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 22i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di 75 anni a Ferrara. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Parma (27), Bologna (26), Piacenza (16), Reggio Emilia (14), Modena (10) e nel Circondario di Imola (12). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.651 (+ 24 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.701(+97 rispetto a ieri).

NUOVI CONTAGI – Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.004 a Piacenza (+16, di cui 2 sintomatici), 4.249 a Parma (+27, di cui 11 sintomatici), 5.752 a Reggio Emilia (+14, di cui 12 sintomatici), 4.855 a Modena (+10, di cui 3 sintomatici), 6.205 a Bologna (+26, di cui 17 sintomatici), 575 a Imola (+12,di cui 5 sintomatici), 1.422 a Ferrara (+4, di cui 2 sintomatici),1.771 a Ravenna (+9, di cui 5 sintomatici),1.324 a Forlì (+2, entrambi sintomatici), 1.110 a Cesena (+1, nessun sintomatico), 2.566 a Rimini (+1, sintomatico).