Erano tutti asintomatici i sei nuovi contagiati trovati oggi a Piacenza

Sono tutti asintomatici (vale a dire non presentavano alcun segno della malattia come febbre, tosse o spossatezza) i sei nuovi positivi al Coronavirus trovati oggi nella nostra provincia. Fortunatamente nell’intera regione non si registra alcun decesso.

In Emilia Romagna i nuovi casi di oggi sono 101 in più rispetto a ieri, con il totale che arriva a 35.311 contagiati dall’inizio dell’epidemia.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni.

I tamponi effettuati ier sono 9.938, per un totale di 1.176.438. A questi si aggiungono anche 2.763 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.653 (-57 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.174 (+158 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.045 a Piacenza (+6, nessun sintomatico), 4.309 a Parma (+12, di cui 5 sintomatici), 5.799 a Reggio Emilia (+4, di cui 1 sintomatico), 4.914 a Modena (+10, di cui 3 sintomatici), 6.312 a Bologna (+34, di cui 20 sintomatici), 584 a Imola (+2, nessun sintomatico), 1.460 a Ferrara (+11, di cui 2 sintomatici), 1.804 a Ravenna (+5, di cui 4 sintomatici), 1.369 a Forlì (+8, di cui 2 sintomatici), 1.128 a Cesena (+5, di cui 3 sintomatici), 2.587 a Rimini (+4, di cui 3 sintomatici).