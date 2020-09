Incidente in A21 a Castel San Giovanni verso Piacenza, traffico in tilt

Traffico bloccato nel primo pomeriggio sulla A21 tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest, in direzione Piacenza, a causa di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti più veicoli, tra cui un furgone. La circolazione è rimasta bloccata, poi è ripresa solo su due corsie, prima di tornare alla normalità con la rimozione dei mezzi incidentati.

Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, con lunghe code sulla via Emilia in direzione della città

© Copyright 2020 Editoriale Libertà