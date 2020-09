Studentessa positiva all’istituto Volta di Castel San Giovanni. Tampone a tutta la classe

Una intera classe dell’istituto Volta di Castel San Giovanni verrà sottoposta a tampone per un caso di contagio da Covid-19 tra gli studenti. Si tratta di una studentessa del liceo scientifico, rientrata dall’estero e che ha frequentato le lezioni nei giorni 14 e 15 settembre.

Nel tarda serata di ieri, martedì 29 settembre, il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza è venuto a conoscenza che la giovane era risultata positiva al tampone per covid-19, ed ha avviato l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti stretti della giovane, scoprendo che la ragazza, pur essendo in isolamento, aveva invece frequentato alcune lezioni nelle giornate del 14 e 15 settembre. Essendo già trascorsi 14 giorni dalla data dell’eventuale trasmissione, l’Ausl, prima di disporre quarantena, ha convocato i compagni di classe e gli insegnanti presenti in classe nelle stesse date per effettuare il tampone. I test saranno effettuati già nel pomeriggio di oggi ed eventuali provvedimenti di quarantena saranno adottati una volta conosciuto l’esito dei tamponi.