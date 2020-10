Bimba del micronido positiva, quarantena per sette bambini e un insegnante

Una bimba è risultata positiva al tampone per coronavirus a Borgonovo. Si tratta del decimo caso, dai nidi alle superiori. La piccola frequenta la sezione 2-3 anni dello Spazio Bimbi, il micronido parrocchiale. La notizia è stata confermata da personale interno alla struttura. Due giorni fa, per motivi precauzionali, la sezione frequentata dalla bimba, nove piccoli in tutto, è stata chiusa e tale resterà fino all’8 ottobre.

L’Ausl, con un comunicato, ha fatto sapere che “dopo l’indagine epidemiologica effettuata nei giorni scorsi su una persona di Borgonovo asintomatica che si era sottoposta privatamente a test sierologico e che era risultata positiva al successivo tampone, è stato effettuato il test anche sulla figlia, unico contatto stretto della signora. Poiché il tampone effettuato sulla piccola è risultato positivo e la successiva indagine ha appurato che la bambina ha frequentato il micro nido inserito nell’ambito della Scuola materna di Borgonovo, il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl ha immediatamente contattato il referente Covid della struttura, che ha inviato l’elenco dei contatti stretti scolastici. Sette bambini e un insegnante sono stati perciò invitati a effettuare il tampone e per loro è stata disposta la quarantena”.