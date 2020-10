Balzo del virus: oggi a Piacenza 24 nuovi contagiati

Il Coronavirus rialza preoccupantemente la testa anche a Piacenza. Oggi nella nostra provincia sono 24 i nuovi positivi: sei derivano da controlli in accesso al pronto soccorso (tutti sintomatici), 5 segnalati dai medici di medicina generale (sintomatici), quattro evidenziati durante o al momento del ricovero (un sintomatico), sette per screening sierologico su categorie professionali a rischio e due per sintomatologia.

In regione, i nuovi casi sono 167 in più rispetto a ieri, con il totale che sale a 35.743 dallo scoppio della pandemia. Si registra purtroppo un decesso di una donna in provincia di Parma.

LA SITUAZIONE DELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.093 a Piacenza (+24, di cui 14 sintomatici), 4.340 a Parma (+11, di cui 5 sintomatici), 5.856 a Reggio Emilia (+23, di cui 13 sintomatici), 4.987 a Modena (+29, di cui 14 sintomatici), 6.415 a Bologna (+32, di cui 20 sintomatici), 588 a Imola (+2, un sintomatico), 1.467 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.819 a Ravenna (+4 di cui 3 sintomatici), 1.413 a Forlì (+18, di cui 2 sintomatici), 1.142 a Cesena (+6, tutti sintomatici), 2.623 a Rimini (+16, di cui 12 sintomatici).