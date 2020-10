“I soliti incivili”: discarica a cielo aperto sotto al cavalcavia della A21

Una discarica a cielo aperto sotto il cavalcavia dell’autostrada. Lo segnalano alcuni lettori che si sono imbattuti in uno dei tanti luoghi periferici, rispetto alla città, in cui regna il degrado. Stavolta la segnalazione arrivata dal cavalcavia sopra l’A21, lungo la strada del Colombarone, tra Fontana Pradosa da un lato l’argine di Po dall’altro. Alcuni passanti hanno notato un angolo seminascosto dalla vegetazione che i soliti incivili hanno trasformato in una discarica.

