Via Nino Bixio chiusa al traffico, nella notte il passaggio della piena del Po

E’ stata chiusa al transito via Nino Bixio in vista del passaggio del colmo della piena del Po che, stando alle previsioni, transiterà nella nostra provincia nel corso della notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Stando a quanto riferito dalle autorità, Aipo in primis, non si dovrebbero registrare particolari criticità e soltanto le aree golenali aperte dovrebbero essere invase dall’acqua.

Preoccupazione invece in casa Nino Bixio: la storica società sportiva che affaccia sulle acque del grande fiume rischia infatti di vedere invasa parte della struttura durante il deflusso della piena.