Po e Trebbia protagonisti nella nuova puntata di “Nel Mirino” su Telelibertà

Uno è il mare dei piacentini di ieri, l’altro il mare dei piacentini di oggi. Rispettivamente i due fiumi, il Po e il Trebbia, sono i protagonisti di “Nel mirino”, questa sera alle 21 su Telelibertà. Nella trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi con il giornalista Thomas Trenchi saranno ospiti Giulia Cazzaniga, docente della sede piacentina del Politecnico di Milano, che si occupa di paesaggi produttivi e fluviali, l’assessora all’ambiente Serena Groppelli, Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio, e Andrea Gatti, appena eletto sindaco di Rivergaro.

Sarà l’occasione per confrontarsi su criticità e opportunità dei due fiumi.

Ad esempio ci si chiederà quale sia lo stato attuale, in termini di portata, del fiume Trebbia, quale sia la qualità delle sue acque e i programmi di monitoraggio ambientale messi in atto per prevenire l’inquinamento del fiume.

Si affronterà poi il tema dei bagnanti che gremiranno le rive durante il periodo estivo: si discuterà dei pericoli che si possono correre e dei troppi incidenti a cui si assiste ogni estate, ma si cercherà di capire anche quali misure possono garantire la sicurezza dei turisti.

Per quanto riguarda il Po, il cui legame con Piacenza è andato negli ultimi decenni sempre più scemando, si approfondirà come ricucire il fiume alla città. In tal senso si inquadrerà il progetto del nuovo anello ciclopedonale per collegare in sicurezza la città e il lungofiume e si cercherà di capire a che punto ci si trovi del percorso avviato dalla Regione nel 2022, chiamato “Verso una visione strategica per il Po”, di cui anche Piacenza è protagonista.