Appennino e sviluppo, le idee dei candidati in Regione stasera a “Nel mirino”

Appuntamento, venerdì 15 novembre alle 21 su Telelibertà, con la seconda puntata che “Nel mirino” dedica alle elezioni regionali in programma il 17 e 18 novembre prossimi. Allo Spazio Rotative per rispondere alle domande dei conduttori Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi saranno presenti i quattro candidati alla poltrona di governatore: Michele De Pascale, candidato del centrosinistra, la candidata del centrodestra Elena Ugolini, Luca Teodori candidato della lista “Lealtà, Coerenza, Verità”, e Federico Serra, candidato della lista “Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro”.

Dopo avere ascoltato le loro parole riguardo a sanità e mobilità, gli aspiranti alla poltrona di presidente della Regione saranno chiamati a parlare delle loro idee e dei loro progetti per il nostro Appennino e per lo sviluppo economico generale della nostra provincia.

Per quanto concerne il primo tema si cercherà di capire come si pensa di invertire una rotta che ormai da decenni porta all’abbandono delle aree di montagna, quello spopolamento che è anche conseguenza di una sempre più marcata carenza di servizi. Si ascolterà anche la posizione dei candidati riguardo alle dighe, richieste a più voci dal mondo agricolo.

Prendendo poi spunto dalle esigenze manifestate proprio a “Nel mirino” dalle categorie industriali, si chiederà come si intenda creare le condizioni per investire nell’innovazione e per dirigersi verso una sburocratizzazione più forte. Ma uno sguardo sarà gettato anche al mondo giovanile, anche per evitare la cosiddetta fuga dei cervelli.

Le puntate di “Nel mirino” si possono vedere anche on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv.