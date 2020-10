A Piacenza oggi 43 nuovi casi: sono 102 i contagiati negli ultimi tre giorni

Più di cento nuovo contagi in tre giorni: la diffusione del Covid nella nostra provincia continua a crescere e sembra tornare sui livelli delle settimane più difficili e delicate.

Oggi i casi scoperti sono 43, che si sommano ai 24 di sabato e ai 35 di domenica. A Piacenza spetta il poco invidiabile record di giornata, come non accadeva ormai da tempo.

Dai 43 nuovi contagiati, 18 casi (sei sintomatici) sono stati individuati da attività di contact tracing, uno per screening di controllo effettuato in una Casa residenza per anziani, uno per screening prima di recarsi all’estero, uno per accesso in Pronto soccorso e cinque screening in reparti ospedalieri. Infine, otto per rientro dall’estero, quattro per sintomatologia e cinque per sorveglianza nei luoghi di lavoro.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.089 casi di positività, 167 in più rispetto a ieri, di cui 84 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni.

I tamponi effettuati sono 5.008, per un totale di 1.219.843. A questi si aggiungono anche 2.120 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 5.046 (+ 92 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.556, (+74 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.171 a Piacenza (+43, di cui 14 sintomatici), 4. 368 a Parma (+22, di cui 12 sintomatici), 5.887 a Reggio Emilia (+14, di cui 12 sintomatici), 5. 023 a Modena (+25, di cui 10 sintomatici), 6.469 a Bologna (+22, di cui 14 sintomatici), 592 a Imola (+1, nessun sintomatico), 1.469 a Ferrara (non ci sono nuovi casi rispetto a ieri),1.838 a Ravenna (+12 di cui 6 sintomatici), 1.443 a Forlì (+10, di cui 4 sintomatici), 1.159 a Cesena (+8, di cui 4 sintomatici), 2.670 a Rimini (+10, di cui 7 sintomatici). /