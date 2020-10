Paolo Rebecchi nel Direttivo Nazionale dell’organizzazione delle Pubbliche Assistenze

Riconoscimento per Anpas Piacenza ed Emilia Romagna, ma soprattutto per il piacentino Paolo Rebecchi, che entra in Direzione Nazionale del movimento. Paolo Rebecchi è stato designato dal Consiglio Nazionale Anpas nella riunione che si è tenuta a Firenze nel pieno rispetto della normativa Covid il 3 Ottobre 2020.

“Un cambio di passo verso una riorganizzazione per far fronte alle sfide di una rete nazionale grande come la nostra” ha spiegato il presidente nazionale Fabrizio Pregliasco in riferimento alla nuova organizzazione. Rebecchi entra quindi all’interno dell’organismo di Direzione Nazionale, massima espressione di Coordinamento del movimento su tutta la penisola.