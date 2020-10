Coronavirus, 43 nuovi casi di positività nel Piacentino. I sintomatici sono 28, il doppio di ieri

Ancora 43 casi di positività al coronavirus nel Piacentino (ieri erano 35), di cui 28 sintomatici (il doppio di ieri). E’ il consueto bollettino sanitario emesso dalla Regione Emilia-Romagna a confermare che la curva dei contagi sta riprendendo a salire, con oltre 270 casi da inizio del mese di ottobre.

Sui 43 nuovi positivi 20 sono stati individuati tramite contact tracing, 8 da notifica del medico di famiglia, 5 per sintomi, 4 sono riconducibili a rientri dall’estero (Malta, Albania, Egitto), 2 per screening in residenze Cra, 1 con tampone eseguito in pronto soccorso dove si era recato per altra patologia, 1 con tampone eseguito in reparto ospedaliero dove si trovava per altra patologia, 2 per screening sul luogo lavoro.

REGIONE – In regione, su oltre 13.700 tamponi sono 383 i nuovi casi positivi, di cui 162 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Effettuati oltre 2.800 test sierologici. 145 già in isolamento al momento del tampone. Viene segnalato un nuovo decesso, a Parma. Sono 22 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. 13 invece i casi positivi di rientro da altre regioni.

Sui 162 asintomatici, 103 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con i test pre-ricovero, 4 identificati in seguito a test sierologico positivo. Per 15 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.

ETA’ MEDIA – L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,8 anni.

PROVINCIA PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.318 a Piacenza (+43, di cui 28 sintomatici), 4.481 a Parma (+22, di cui 10 sintomatici), 6.025 a Reggio Emilia (+32, di cui 22 sintomatici), 5.191 a Modena (+53, di cui 33 sintomatici), 6.683 a Bologna (+60, di cui 42 sintomatici); 606 casi a Imola (+9, di cui 4 sintomatici), 1.553 a Ferrara (+38, di cui 6 sintomatici); 1.901 a Ravenna (+21, di cui 6 sintomatici), 1.536 a Forlì (+44, di cui 27 sintomatici), 1.215 a Cesena (+23, di cui 14 sintomatici) e 2.788 a Rimini (+38, di cui 29 sintomatici).

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 5.976 (367 in più di quelli registrati ieri).

ISOLAMENTO A CASA – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.719 (+350 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Sono 16 i pazienti in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 241 (+15) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 26.827 (+15 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 26.820 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.