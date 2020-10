Allerta gialla sul territorio piacentino: pioggia e vento fino a martedì

Nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, il territorio regionale sarà gradualmente interessato a partire dal settore occidentale da piogge localmente persistenti e fenomeni convettivi sparsi, più intensi sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio/sera l’approfondimento di un minimo barico in prossimità della costa intensificherà i fenomeni sul settore centro-orientale, dove potranno diventare anche a carattere temporalesco di moderata o forte intensità. Le precipitazioni continueranno nella notte e nella mattina di domani, lunedì 12 ottobre, e soltanto dalle ore pomeridiane si prevede che potranno essere in esaurimento sulla pianura centro-occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla pianura orientale e sulla costa.

Per tutto il periodo di validità di questa allerta si prevede, inoltre, il superamento della soglia di allerta per il vento sulle

aree del crinale appenninico, sulla costa e sulle aree di pianura e collinari del settore orientale, dove potrà raggiungere e

superare intensità di 62 km/h (indice 8 della scala Beaufort) e con ulteriori rinforzi di raffica. L’allerta gialla per criticità costiera è stata definita in relazione al completamento delle opere di difesa invernali tutt’ora in corso.

ALLERTA METEO IL BOLLETTINO