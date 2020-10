Circolare del ministero: “Mascherina obbligatoria all’aperto per attività motoria”

Fa discutere la nuova circolare licenziata oggi, domenica 11 ottobre, dal ministero dell’Interno con la quale si precisa come il dispositivo di protezione, ovvero la mascherina, debba essere indossata obbligatoriamente. L’esenzione infatti, come specificato nel documento, è riservata esclusivamente, per chi pratica attività sportiva. Dunque, anche all’aperto, per chi pratica semplice attività motoria, sarà indispensabile l’utilizzo della mascherina.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE