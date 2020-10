Il virus non molla la presa, ieri 47 contagi. In 11 giorni tanti casi come nel periodo giugno-luglio-agosto

Epidemia in crescita

Una intera settimana con casi di contagio da coronavirus in crescita. Dai 14 di martedì ai 47 di ieri, la ripresa della diffusione dell’epidemia è senza sosta. Dopo il periodo di giugno, luglio e agosto che aveva dato speranza di vedere drasticamente contenuta la diffusione del virus, e un un mese di settembre relativamente tranquillo, nel quale il picco è stato di 19 episodi giornalieri e la media attorno ai 10, il mese di ottobre è iniziato con una impennata fino a una soglia massina di 43 casi, un giorno di relativa tregua e poi di nuovo una risalita, che ieri ha toccato i 47 casi di positività. Valori che non si registravano più dai primi di maggio. Su 47, in 20 casi si è trattato di pazienti sintomatici.

In 11 giorni, dal primo ottobre a ieri, i casi di positività sono stati 320, di poco inferiori a quelli dei mesi di giugno, luglio e agosto sommati assieme (329).