Oggi a Piacenza 14 nuovi contagiati da Covid, quattro trovati dopo un tampone “volontario”

La diffusione del contagio da Coronavirus nella nostra provincia oggi rallenta. Dopo i dati decisamente elevati dei giorni scorsi, oggi si sono registrati 14 nuovi positivi al Covid: cinque individuati attraverso il contact tracing; uno perché ha manifestato sintomi; due in seguito all’accesso al Pronto soccorso; due attraverso lo screening sul luogo di lavoro e quattro dopo aver effettuato spontaneamente il tampone in un laboratorio privato.

In regione, i nuovi casi di oggi sono 341 (di cui 158 asintomatici), il totale in Emilia Romagna sale a 38.356 dallo scoppio della pandemia. I tamponi effettuati ieri sono stati 13.344, per un totale di 1.310.995. A questi si aggiungono anche 2.959 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 6.876 (203 in più di quelli registrati ieri).

Purtroppo, si registrano due nuovi decessi, uno in provincia di Bologna (un uomo di 82 anni) e uno in quella di Ferrara (un uomo di 79 anni). Il numero totale sale dunque a 4.498.

Le persone complessivamente guarite salgono a 26.982 (+133 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.420 a Piacenza (+14, di cui 10 sintomatici), 4.595 a Parma (+58, di cui 33 sintomatici), 6.121 a Reggio Emilia (+34, di cui 26 sintomatici), 5.362 a Modena (+61, di cui 13 sintomatici), 6.893 a Bologna (+69, di cui 44 sintomatici); 620 casi a Imola (+2, sintomatici), 1.626 a Ferrara (+30, di cui 14 sintomatici); 1.934 a Ravenna (+14, di cui 8 sintomatici), 1.631 a Forlì (+27, di cui 17 sintomatici), 1.259 a Cesena (+6, di cui 2 sintomatici) e 2.895 a Rimini (+26, di cui 14 sintomatici).