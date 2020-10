Case di riposo, anche nel Piacentino verso lo stop alle visite

Crescono i contagi al Covid-19 e per le case di residenza degli anziani si profilano nuove chiusure alle visite di amici e parenti. In diverse regioni come la Valle d’Aosta sta già avvenendo, l’Emilia Romagna non si è per ora pronunciata. Blindare le strutture, in via più ampia o anche solo temporanea, è un tributo pesante e sofferto alla maggior sicurezza. Due strutture hanno imboccato questa strada: più stabilmente la casa residenza per anziani non autosufficienti Fondazione Verani Lucca a Fiorenzuola e in via per ora temporanea di due settimane la Gasparini di Pieve Dugliara (una settantina di ospiti) per accertamenti quando si profilano anche solo sospette positività. Per tutte comunque il tema è di massima attualità.

